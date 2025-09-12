「御上先生」吉柳咲良、手作りミネストローネ＆レタスの豚バラ巻き公開「レシピ知りたい」「健康的で素敵」
【モデルプレス＝2025/09/12】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が11日、自身のX（旧Twitter）を更新。手作りの夕食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「御上先生」生徒役美女「健康的」と話題の手料理
吉柳は「昨日の夜ご飯」と題して、ミネストローネとレタスの豚バラ巻きが並んだ食卓の写真を公開。「ご飯作る時無心になれてとてもいい」とつづり、自炊する際の心境を明かした。
この投稿に、ファンからは「レシピ知りたい」「美味しそう」「健康的で素敵」「料理上手ですね」「真似したい」「自炊しててすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆吉柳咲良、手作り夕食を公開
