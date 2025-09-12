「虎に翼」土居志央梨＆ハ・ヨンス、ブロッコリー＆カリフラワーヘアで雰囲気一変「別人みたい」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/12】女優の土居志央梨が11日、自身のInstagramを更新。土居が緑のアフロヘア、女優のハ・ヨンスがカリフラワーヘアを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「虎に翼」女優2人、カラーアフロヘアで雰囲気ガラリ
土居は「えー、ブロッコリー役の土居志央梨です」とNHK総合「被告人ブロッコリー 原告カリフラワー」（9月18日木曜日20時15分〜）の撮影での姿を公開。緑のアフロヘアでブロッコリーに扮し、白のアフロヘアでカリフラワー役のヨンスと並んでいる。
2人は、NHK連続テレビ小説「虎に翼」（2024年前期）で共演。ファンからは「とらつば（虎に翼）コンビ久々見れて嬉しい」「別人みたい（笑）」「衝撃的なビジュアル」「一瞬誰かと思った」「どういうこと（笑）」「楽しそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
