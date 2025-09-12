井上康生の妻・東原亜希、家族で青嶋神社へ!「とても美しい場所だった!」
タレントの東原亜希が、自身のInstagramを更新。法事のために家族で宮崎へ訪れたことを投稿した。東原は「法事で宮崎へ。早いなぁ。今でもお義父さんが実家にいそうな感じ。うなぎの入船さんもみんなお元気そうでよかった♡」と感慨深くつづり、青島神社を訪れた際の記憶も振り返った。「記憶が曖昧だけど恐らく初めて行った青島神社。とても美しい場所だった！が、暑すぎて倒れるかと思った宮崎。想像以上に暑かった。結果。AEON。ありがとう、イオン！」と、家族や宮崎の食事についても触れている。
この投稿にフォロワーからは「入船のごじるを食べたくなりました！」「イオンのフードコートでお見かけしました♪ご家族のオーラが凄かったです」「宮崎人は、結果AEONです笑」「宮崎毎日猛暑なんです！！」といった温かい声が多く集まった。
