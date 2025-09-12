『プリンセッション・オーケストラ』第23話 プリンセスの耳に届いた小さな歌
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第23話のあらすじと先行カットが公開された。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第23話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第23話「もっと高く」＞
立ち直ったみなもたちは再びアリスピアにて、バンド・スナッチとの決戦に臨みます。変身し、一度は負けたバンド・スナッチ相手に奮闘するプリンセスたち。しかしやはり力の差は埋めがたいものがありました。それでも諦めない三人の耳に、小さな歌が届きます。
＞＞＞第23話先行カットをすべてチェック！（写真7点）
