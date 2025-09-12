JOY、群馬サファリパークで悲劇!「最高の思い出が出来たよぉぉぉ」「娘にはしっかり土下座したぜぃ♪」
タレントのJOYが自身のInstagramを更新。俗で群馬サファリパークを訪れるも休園だった様子をシェアした。JOYは、「昨日は久々の休みで東京から家族で群馬サファリパークに！素敵な看板が僕達をお出迎え 最高の思い出が出来たよぉぉぉ 娘にはしっかり土下座したぜぃ♪」と綴った。投稿には、休園を知らせる看板とJOYが写っているショットが投稿された。
この投稿にファンからは「休館日でもかっけえなJOY兄さん」「前向き過ぎて、笑ったとともに元気をありがとう！笑」「やっちまったのに桜木花道ばりのドヤたたずまい」といったコメントが寄せられた。
なお、JOYはストーリーズでも「サファリパーク最高」「動物最高」とこのことに触れている。
