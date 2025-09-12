“黒ミャクミャク”新作登場 アクキー、文具、立体ラバーマスコットなど【一覧・販売店舗】
大阪・関西万博のミャクミャクグッズの中でも人気の“黒ミャクミャク”に新作が登場する。
【画像】黒ミャクミャクのアクキーや立体マスコットキーチェーン
新たに登場するのは、アクリルキーホルダー、ピンバッジ、ボールペン、ぷにぷにシール、メモ帳、付箋、立体ラバーマスコット各種。万博会場内オフィシャルストアでの扱いとなる。
■商品概要
アクリルキーホルダー（ブラインド全6種／700円＋税）
ピンバッジ（全4種／550円＋税）
アクリルチャーム付きボールペン（800円＋税）
ぷにぷにシール（450円＋税）
メモ帳3Pセット（500円＋税）
付箋セット（700円＋税）
3Dラバーマスコットキーチェーン（全4種／900円＋税）
3Dラバーマスコットマグネット（全4種／1000円＋税）
販売場所：2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 西ゲート店 KINTETSU
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 西ゲート店 JR西日本グループ
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 MARUZEN JUNKUDO
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店
※店舗により一部取り扱いの無い場合あり
発売日：2025年9月中旬より順次発売
企画・発売元：株式会社ヘソプロダクション
