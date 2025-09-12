Honeys×木村文乃の特別カラー♡心弾むライトグリーンカーディガン登場

レディースブランド「Honeys(ハニーズ)」が、俳優・木村文乃さんとコラボレーションした特別アイテムを発売しました。全国の店舗および公式オンラインショップで展開される今回のコラボは、心弾むライトグリーンがポイントのニットカーディガン。上品なラメが散りばめられ、シンプルながら華やかさを添える大人可愛い1着です。秋の装いに彩りをプラスする新作をご紹介します。

木村文乃コラボのライトグリーンカーデ

今回登場するのは、木村文乃さんとHoneysがカラーコラボしたライトグリーンのニットカーディガン。

ラメがさりげなくきらめき、大人の女性も取り入れやすい上品な仕上がりです。カジュアルな着こなしはもちろん、シンプルなコーデにも華やかさをプラス。

毎日のスタイルに取り入れるだけで、秋の気分を一層高めてくれるアイテムです。

商品概要と販売情報

商品は全国のHoneys店舗および公式オンラインショップで販売中。

価格は3,480円で、サイズはM/L/LL/3L展開（3Lはオンライン限定）。心地よい着心地と柔らかな色合いが魅力で、特設ページも公開されています。

木村さん本人が「心弾むカラーと綿あめのような着心地」と語るカーディガンは、秋のワードローブにぴったりです。

秋の装いを華やかに♡Honeysコラボ

落ち着いたカラーを選びがちな秋に、木村文乃さんとHoneysが提案するライトグリーンのカーディガンは新鮮な魅力を放ちます。

上品なきらめきと柔らかな素材感は、日常をちょっと特別にしてくれる存在♡オンライン限定サイズも含めて、幅広い方に楽しんでいただける今回のコラボ。

秋の始まりに、心が弾むような新しい1着をぜひ手に取ってみてください。