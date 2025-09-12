◆ソフトバンク投手練習（12日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクの松本晴投手（24）が13日のオリックス戦（京セラドーム大阪）から中継ぎとして合流する。

この日の投手練習に参加した左腕は「中継ぎでも全力を出すだけ」と意気込んだ。今季は中継ぎでスタートし、12試合連続無失点の好成績を残して5月末から先発に配置転換。先発として5勝を挙げるなど、投手陣を支えた。一方で、7日の楽天戦（みずほペイペイドーム）で2被弾を含む4回3失点で5敗目を喫するなど、3試合連続で白星に届かなかったこともあり、8日に中継ぎへの配置転換が決まった。

この1週間は先発登板後だったこともあってチームに同行せず、福岡で調整を続けていた。この日はキャッチボールなどで汗を流した。

松本晴は先発ローテの一角から外れたことについて「悔しいですよね」と唇をかむ。それでも2連覇がかかるチームの戦力として期待されていることに変わりはない。日本ハムとの激しい争いが続く中、シーズンは残り17試合。「一皮むける成長できるポイントに来ている中で、まだ（1軍で）チャレンジできるのは本当にポジティブなこと。プレッシャーもあるけど、1試合1試合に集中していきたい」と前を向いた。