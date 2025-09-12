しっかりとお互いの指と指を絡め合い…

2016年の大河ドラマ女優との狹天盧Л瓩ら9年...人気ロックバンドのボーカルが妻との手繋ぎショットを公開し話題になっている。

NHK大河ドラマ「江〜姫たちの戦国〜」では主演の江役を演じるなど数多くのドラマに出演する上野樹里(39)とのオフショットを公開したのは、「TRICERATOPS」のボーカル和田唱(49)。

インスタグラムで「のだめコンサート台湾公演、昨日無事に3公演が終了しました！」と和田が音楽を担当し、上野が主演の「ミュージカル『のだめカンタービレ』シンフォニックコンサート！」の台湾公演が終了したことを報告。出演者の竹中直人(69)、三浦宏規(26)、上野との4ショットを公開した。

続けて「僕は初日一発目のステージで涙腺が崩壊してしまった。想定外のところでお客さんが沸いてくれたり、笑ってくれたり...キャストの皆さんが素晴らしかったことは言うまでもないけど、正に台湾のお客さんと共に作り上げ、完成した舞台だったと思う。東京もあんな風に盛り上がればいいなぁ〜」と感想をつづった。 この投稿にファンは「竹中直人さんの愛が面白すぎる」「なんて仲の良い夫婦 なんていい仕事をお互いにしてるの なんて素敵な世界なの 羨ましすぎる」「ご夫婦で良い形でコラボ出来て高め合えるのは素晴らしいな」「ラブラブ〜」と声が寄せられた。