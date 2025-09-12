斬新なメイクにロングヘア姿「美しい」の声続々

歌手の浜崎あゆみがインスタグラムを更新。犒稱儉瓩靴浸僂鯣簣し注目を集めている。

「選ぶのは右か左かじゃない。比べるのはあの人かこの人かじゃない。わたしがわたしとの戦いを支配する」と書き込み、ロングヘアショットを公開。唇や爪、背景が緑色で統一されており、斬新なメイク姿が印象的となっている。

この投稿に対して「えー！なにこれ美しすぎる」「びっくりした！笑」「画面二度見した」「あゆのイメージとは違う感じ。こんな感じも大好き」などのコメントが寄せられた。

浜崎は「10代の頃はこの世に居ても居なくてもいいような自分の存在意義みたいなのを見つけるのにとにかく必死で、20代になったらなったで自分が追いつけない虚像がほぼを占める自分自身だか世間だかに反抗しまくって、30代になったら何もかもにぐったり疲れ果ててしまっていて、40代になろうかという時に人生が一変する出来事を経験して(しかも2回。神様ありがとうございます。)生活の全てが変わって」と苦しんできた過去を告白。

「どうやら来月で47歳になるわたしは、今更かも知れないけどぜってー負けねーと強く思っている。大切なものをこの世に残して去れないのだ、まだまだ」と前向きな姿勢を見せ、「世界一大好き」「自分を適度に休ませて、あまり疲れないように」「この文章を読んで涙が出ました。ありがとうございます」など寄り添う声が寄せられていた。