佐久間朱莉が女子ツアー初投入！ 男子人気の高い『G.O.S.T.』の新モデルの実力とは？
「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」に出場している佐久間朱莉が、これまで使用していなかった6Uを投入して、日本シャフトの新モデルも採用。その理由を本人に聞いた。
【写真】あなたのミスの傾向から最適シャフトが分かるYES・NOチャートを公開
◇ ◇ ◇今季3勝を挙げ、メルセデス・ランキング1位を走る佐久間が、新たに投入したのは、6番ユーティリティだ。ピンの『G430』（30度）に、日本シャフトの『N.S.プロ モーダス3 ハイブリッドHL』を組み合わせたクラブだ。そもそも6Uを入れた理由は何なのか？「これまでのセッティングは5Uと6Iだったんですが、6Iは160ヤード、5Uは180ヤードで、その間が空きすぎていました。6Uなら170ヤードを打てるので、その距離を埋めるために入れました」『N.S.プロ モーダス3 ハイブリッドHL』は、通称『G.O.S.T』（ゴースト）と言われるUTシャフトの新モデル。スチールの安定感にカーボンの速さとやさしさを融合させた日本シャフト製のUT専用シャフトであり。41インチで最軽量のスチールシャフトの上に、特許取得の接着層技術を使って軽量かつ高弾性のカーボンシートを巻き、中間から先がしなって高弾道を可能にしている。この製法を生かした『G.O.S.T』シャフトはハードスペックのためこれまでは男子プロに人気だった。今回の『HL』はヘッドスピード40ｍ/ｓでも使いこなせるモデルになっており、その性能に佐久間も惚れ込んでいる。「『ニトリレディス』で6Uを初めて使ったんですが、そのときはアイアンと同じスチールシャフトを入れていて、ちょっと重かったんです。逆にカーボンシャフトだと飛びすぎて、縦の距離を合わせにくかった。新シャフトは重量もちょうどよく、高さも出て飛び過ぎず、距離をコントロールしやすい。まさにいいとこ取りですね」6Uを入れる代わりに5Wや50度のウェッジを抜くなど、コースセッティングによって変更するという。「今週のセッティングは405〜425ヤードのパー4が多く、セカンドで5Uや6Uを使う場面が基本になると思います」と語った。第1ラウンドは「74」の2オーバーと出遅れぎみの佐久間。新投入の6Uを武器に第2ラウンド以降、どんな巻き返しを見せてくれるのか注目したい。◇ ◇ ◇人気ドライバーシャフトを調査。関連記事【飛ばない原因はヘッドでなくシャフト？ 最新ドライバーシャフト32本を徹底分類！】で詳細をチェックできる。
