在籍時には甲子園Vも 名門・履正社高野球部出身の清水大雅はゴルフ歴6年でプロテスト合格「挑戦してみないとわからない」

在籍時には甲子園Vも 名門・履正社高野球部出身の清水大雅はゴルフ歴6年でプロテスト合格「挑戦してみないとわからない」