競技を引退しセント・フォース所属を発表した女子ゴルファーがキャミワンピ姿を披露 「ここまでエレガントだったとは」
8月に競技からの引退を発表した女子ゴルファーの鈴木愛佳子（ちかこ）が自身のインスタグラムを更新。「まだまだ暑いけど夏終わるの寂し〜 今年はお祭りに行けて楽しかったな」と少し早めに夏を振り返ると、マキシ丈の白いキャミソールワンピース姿で友人と楽しそうに過ごす写真を投稿した。
【写真】鈴木愛佳子のキャミワンピ全身ショット【本人のInstagramより】
プロテスト合格を目指してきた鈴木だったが、7度目の挑戦となった今年も第1次予選を突破することは叶わなかった。これまで韓国ツアーに挑戦するなどの経験を積んできたが、8月には選手生活を終える決断をしたこと、9月には芸能事務所「セント・フォース」に所属することを発表。「これからは今までの経験を活かし、皆様に自分の声や表現でスポーツの魅力や様々な出来事を伝えて行ける様頑張って行きたい」と新たな意気込みを綴っていた。今回の投稿では視線をやや落とした姿を横から撮影した写真や、友人とスマホやカメラの画像を楽しそうに確認する姿、そして何故かブレブレの後ろ姿などを公開した。これらの写真を見たファンは「ゴルフウェア脱ぐとここまでエレガントだったとは」「お嬢様美しいです！」「白が良く似合う いつも素敵」「華のある美しさ」などと大絶賛していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
<ゴルフ情報ALBA.Net>
