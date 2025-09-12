イ・ボミも太鼓判！ “キューティフル”の愛称で親しまれるパク・ヒョンギョンは賞金ランク2位の実力者
9月11〜14日の日程で開催されている「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」。出場選手の中には、国内女子ツアーでは普段見かけない韓国人選手が出場している。パク・ヒョンギョン、イ・イェウォン、キム・スジは韓国でも人気、実力ともに高い選手で、韓国女子プロゴルフ協会（KLPGA）が毎年発表している「広報モデル」にも選ばれている。
【写真】カメラに向かってピースサイン！ パク・ヒョンギョンの自然体なプレー姿
そんなKLPGAの“顔”と呼ぶにふさわしい選手達の中で、特に注目されているのが、パク・ヒョンギョンだ。キューティーとビューティフルを掛け合わせた“キューティフル”の愛称で親しまれており、日本初参戦となった今年5月のメジャー大会「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」では、トップ10（トータル2アンダー・8位タイ）入りを果たしている。そのときのサイン待ちでは長蛇の列ができるほどで、すでに日本のゴルフファンからの人気も集めていた。韓国ナンバーワンの人気を誇るだけに、イ・ボミも「もし日本ツアーに来れば人気が出る」と太鼓判を押す。「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」が日本ツアー2戦目となるパク・ヒョンギョン。どんなプレーでファンを沸かせてくれるのか楽しみだ。■韓国ゴルフ界の“キューティフル”パク・ヒョンギョンコロナ禍の2020年、世界に先駆けて開幕した韓国ツアーの開幕戦で初優勝を遂げ、キュートなルックスも相まって人気選手への階段を駆け上がった。昨季は年間3勝してポイントランキングと賞金ランキングで2位に。今季は悲願の年間タイトル獲得を狙う。今年5月には日本ツアー「ワールドレディスサロンパスカップ」にも初出場。プロゴルファーの父が専属キャディを務める。【プロフィール】2000年1月7日生まれ（25歳）、身長167cm。2018年プロ入り。愛称はキューティーとビューティフルを合わせた“キューティフル”。平均飛距離は240〜250ヤード。ショートゲームが得意。ツアー通算8勝。◇ ◇ ◇パク・ヒョンギョンも華麗に変身！→関連記事【美人ぞろいな韓国女子ツアーの“顔”！ 12人の「広報モデル」がキュート＆セクシーな衣装ではいチーズ】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
パク・ヒョンギョンも参戦中！ ソニー 日本女子プロ選手権 成績
【写真】パク・ヒョンギョンも華麗に変身！ 美人ぞろいな韓国女子ツアーの“顔”12人
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
パーオン率が18%も劇的改善！ 川崎春花が「先週から始めた」“ゴムティ”を使った練習法とは？
原英莉花がドレスに着替えました【女子プロ写真】
【写真】カメラに向かってピースサイン！ パク・ヒョンギョンの自然体なプレー姿
そんなKLPGAの“顔”と呼ぶにふさわしい選手達の中で、特に注目されているのが、パク・ヒョンギョンだ。キューティーとビューティフルを掛け合わせた“キューティフル”の愛称で親しまれており、日本初参戦となった今年5月のメジャー大会「ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ」では、トップ10（トータル2アンダー・8位タイ）入りを果たしている。そのときのサイン待ちでは長蛇の列ができるほどで、すでに日本のゴルフファンからの人気も集めていた。韓国ナンバーワンの人気を誇るだけに、イ・ボミも「もし日本ツアーに来れば人気が出る」と太鼓判を押す。「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権」が日本ツアー2戦目となるパク・ヒョンギョン。どんなプレーでファンを沸かせてくれるのか楽しみだ。■韓国ゴルフ界の“キューティフル”パク・ヒョンギョンコロナ禍の2020年、世界に先駆けて開幕した韓国ツアーの開幕戦で初優勝を遂げ、キュートなルックスも相まって人気選手への階段を駆け上がった。昨季は年間3勝してポイントランキングと賞金ランキングで2位に。今季は悲願の年間タイトル獲得を狙う。今年5月には日本ツアー「ワールドレディスサロンパスカップ」にも初出場。プロゴルファーの父が専属キャディを務める。【プロフィール】2000年1月7日生まれ（25歳）、身長167cm。2018年プロ入り。愛称はキューティーとビューティフルを合わせた“キューティフル”。平均飛距離は240〜250ヤード。ショートゲームが得意。ツアー通算8勝。◇ ◇ ◇パク・ヒョンギョンも華麗に変身！→関連記事【美人ぞろいな韓国女子ツアーの“顔”！ 12人の「広報モデル」がキュート＆セクシーな衣装ではいチーズ】を掲載中
<ゴルフ情報ALBA.Net>
パク・ヒョンギョンも参戦中！ ソニー 日本女子プロ選手権 成績
【写真】パク・ヒョンギョンも華麗に変身！ 美人ぞろいな韓国女子ツアーの“顔”12人
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
パーオン率が18%も劇的改善！ 川崎春花が「先週から始めた」“ゴムティ”を使った練習法とは？
原英莉花がドレスに着替えました【女子プロ写真】