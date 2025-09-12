【サッカー】もう１つの“大阪ダービー”で火花！？　関西クラブの王者を決める人気企画で決着「プレッシャーあったかも」【KICKOFF！KANSAI】

『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』の大人気コーナー「カンチャレ」の優勝者がついに決まった。Ｊ１からＪ３まで関西６クラブが１つの競技で争うカンチャレで今回はダイレクトパスの回数を競った。首位Ｇ大阪に挑む形となったＣ大阪。もう１つの“大阪ダービー”で勝敗の行方は！？



▼カンチャレの優勝チームが決定



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。ゲストには関西ジュニアの森ケインさんを迎えた。





Ｊ１からＪ３まで関西６クラブが対抗して、１つの競技の王者を決めるカンチャレのコーナーで、最後の挑戦者セレッソ大阪ＤＦ西尾隆矢選手とＭＦ喜田陽選手が臨んだ。６０秒間で１メートルのマーカーの間を通すダイレクト対面パスの回数を競う。ガンバ大阪のＭＦウェルトン選手とMFファン・アラーノ選手が６９回で首位に立つなか、Ｃ大阪コンビはなんとミスを連発してしまい３６回。“大阪ダービー”はＧ大阪の勝利となった。加地さんは「やっぱり６９回ちょっと意識しちゃったかな、プレッシャーもあったかも」と推測。優勝のご褒美はクラブ特集が放送される予定で、森さんも「僕も企画考えます」とやる気満々だった。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜３：３０−４：００放送 ２０２５年９月７日（日）収録より）