【サッカー】生駒山ダービー盛り上げ企画が始動！　現役高校生アイドルがＳＰサポーター就任「ＭＣの座奪いたい」【KICKOFF！KANSAI】

関西ジュニアの森ケインさんが再びスペシャルサポーターに就任！奈良クラブとＦＣ大阪が対決する“生駒山ダービー”盛り上げ企画に参加し、選手たちと特別なポスター撮影に挑戦した。サッカー歴１２年の森さんはプロの助言をもらいつつ躍動感あるシュート姿を披露。ＭＣ陣が驚く完成品となった。



▼ゲストは現役高校生アイドルの森ケインさん



関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ＫＡＮＳＡＩ』。ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。ゲストには関西ジュニアの現役高校生・森ケインさんを迎えた。





Ｊ３で６試合負けなしと好調を維持する奈良クラブ。森さんは「最近試合を見ている」といい「４−２−３−１でやるときと４−４−２でやるときがある。ポゼッションを大事にしている方が失点率も低くなるし、縦パスもつながりやすくなる攻撃もしやすくなるし、シーズン最後に向けてどのようなフォーメーションになるのか楽しみ」と研究の成果を披露した。高知ユナイテッド戦は４−３で勝ち切り、ホーム戦６連勝。加地さん、森さんも終盤の戦い方に注目した。そんな森さんは奈良クラブ対ＦＣ大阪の生駒山ダービー応援企画に再び参加。スペシャルサポーターに就任し、９月２７日に迎える生駒山ダービーに向けて、奈良クラブのＤＦ鈴木大誠選手、ＦＣ大阪のＦＷ島田拓海選手がポスター撮影に参加した。「これでよかったらＭＣの座を奪いたい」と意気込んだ森さんと選手２人の夢のトリプルシュート姿を写真に収めた。躍動感ある完成品に。生駒山ダービーの盛り上がりのため、現役高校生アイドルが人肌脱ぐ。（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜３：３０−４：００放送 ２０２５年９月７日（日）収録より）