日本代表の米国遠征に参加したレアル・マドリードのMF久保建英について、ムンド・デポルティボ紙は11日、ホームでの古巣マドリード戦（13日）に向けた2日前の練習を欠席したと伝えた。

「すでにドノスティア（サン・セバスティアン）に到着しているが、米国からの長く過酷な移動を経て、今日の練習には参加しなかった」とトレーニングの時間を休養にあてたことを報じた。

ただ、試合出場には影響がない様子。地元のエル・ディアリオ・バスコ紙は同日、「久保、マドリード戦出場へ準備万端」と報道した。6日のメキシコ戦の前半終了間際に左足首を痛めた久保は9日の米国戦に出場せず、「この休息は彼の足首をしっかりとケアするためには素晴らしいものとなるだろう」と指摘。「セルヒオ（フランシスコ）監督が適切と判断すれば、マドリード戦に先発出場できる状態であると（久保は）クラブに伝えている。日本代表関係者も、メキシコ人DFのタックルが足首に当たり捻挫を引き起こし、その衝撃は大きかったものの、久保は健康であると報告している」と伝えた。

チームはリーグ開幕から2分け1敗でいまだ勝利がなく、17位に低迷。一方でRマドリードは3戦全勝で首位に立つ。