元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（37）が11日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。ストレス発散法を明かした。

この日は初出し未公開SP。小嶋がゲスト出演した回の未公開シーンが放送された。

社長として多忙な日々を送る小嶋。「仕事で次何しようかなってしながらスマホでいろいろ探しながら寝落ちします。TikiTokは唯一心を無にする時間。マインドフルネスですね。仕事にも関係ないから無心で見れる」と明かした。

「一番好きなのが渋谷のスクランブル交差点の定点カメラ。あれに深夜人がいない時に行って映る。それをスクショしてさっしー（指原莉乃）に送るのがすごい好き」と笑顔を浮かべた。指原は「渋谷の自分が映っているのはもちろん、海外の24時間の定点の動画を送ってきて、“これ面白いから見て”って。動物が集まってくるやるとか」と暴露し、「社長になっておかしくなってる。忙しすぎて」と話した。

小嶋は「普段社員のことだったりお客様のことだったり数字を考えすぎて、全く考えたくないから全く違うものを見ようって思ったら渋谷の配信者になっちゃった」と話して、笑いを誘った。