「ボクシング・トリプル世界戦」（１４日、ＩＧアリーナ）

大会の公式会見が１２日、名古屋市で行われた。４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は、対戦相手のＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝と初対面し、「すごくコンディションがよさそう。仕上がっているなという第一印象。明後日は（７月１０日に行われた）この試合の発表会見でも言った通り、どんな形でも、どんな内容でもしっかりと勝ちにいくという気持ちで戦いたい」と気を引き締めた。

名古屋決戦を前に、名古屋駅など街中で１４日の一戦に向けた広告動画や看板が登場。国内で関東圏以外で世界戦に臨むのは初めてになるが、「名古屋で試合ができるということで、自分も初めてですごく楽しみ。（名古屋ジャックは）すごく力になるし、この試合への期待をすごく感じる」と井上。また、大会チケットは完売し、Ｌｅｍｉｎｏでの配信や映画館でも放映されるが、「この試合は自分もすごい思いでトレーニングしてきたし、いつも以上の気持ちで、精神的にもすごく追い込んでトレーニングしてきた、より多くの方に見てほしい。しっかり目に焼きつけてもらいたい。会場以外でも見ていただけるとうれしい」とうなずいた。

１６年リオデジャネイロ五輪銅メダルの実績を持つアマチュアエリートに対し、キャリア最大の強敵と警戒心を強めて準備してきた。この大一番に向けて、アフマダリエフに唯一勝っている元ＷＢＡ、ＩＢＦ世界同級王者マーロン・タパレス（フィリピン）、帝拳ジム所属の増田陸、中野幹士、村田昴、藤田健児という強力なスパーリングパートナーと練習を重ねてきた。

プロ戦績は井上が３０勝（２７ＫＯ）、アフマダリエフが１４勝（１１ＫＯ）１敗。