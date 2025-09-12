タレント・三宅裕司が１２日、ＴＢＳラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」にゲスト出演した。

今田は大阪から東京に拠点を移したころ、三宅が司会を務めていた歌番組「ＴＨＥ 夜もヒッパレ」（日本テレビ系）にたびたび出演していたという。当時を振り返って今田は「若手の時は東野（幸治）と。また生意気な時でね、関西から来た関東のルールを何も知らん…。オレは多分、三宅さんにいいイメージは持たれてないと思います」と話した。

東京と大阪のバラエティー番組の違いとして、「カンペっていう文化が大阪はなかった」と今田は言う。「自分がバラエティーでひな壇座った時のセリフがあったから、あれにオレは驚いて。『ここでこれを言ってください』」

東京のバラエティーについて三宅は「ディレクターがちゃんと演出するんですよ」と説明。一方の今田は当時、フロアディレクターが出すカンペに対し、「オレも東野もそれを無視して、ずっとしゃべるんですよ」と話した。

今田は三宅について「お芝居やってきた方は、台本でちゃんと笑いが生まれるように作りこんでるから」と、台本通りにやると指摘。さらに「さんまさんと三谷幸喜さんが共演した時なんか２人、ウラでもう口ゲンカみたいになってました」と明かした。

その時は三谷幸喜氏が「台本通りやればウケるんです！」と言うと、明石家さんまは「それ、ちゃうねん！ テレビのバラエティーは」と返し、言い合いになっていたそうで、今田は「それ、ずっと見ながら。『ワッ、西と東で！』と思いながら。僕、心の中でワクワクしながら見てました」と話していた。