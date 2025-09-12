【チャレンジＣ】好成績の４・５歳馬がレースを牽引する！？ 過去10年の傾向から考える攻略ポイント！

※ここでは20～24年で同時期に中京・阪神で行われていたハンデ戦のＯＰ特別・ケフェウスＳを検証する。

攻略POINT①【関越Ｓ組】

上位人気なら１着付けで行ける！？

ケフェウスＳで好成績を挙げていたのが新潟のＯＰ特別・関越Ｓ組。ケフェウスＳが阪神で行われた23年も３頭の出走で１・３着に入っていた。前走着順は不問だが、注目は当日のオッズ。

単勝オッズ10倍未満の馬は４頭の出走で①①①⑨着。該当馬が出走していれば頭で狙える。

攻略POINT②【年齢】

好成績を残す４・５歳馬

年齢別成績を見ると、中心は［2・2・1・13］の４歳馬と［0・3・3・6］の５歳馬。阪神開催の23年も４・５歳馬が１～３着を占めている。

なお、チャレンジＣ９月開催時の02 ～11年を見ても、４歳馬［4・2・2・11］、５歳馬［4・4・4・26］と４・５歳馬が好成績を残している。

攻略POINT③【脚質】

逃げ・先行勢有利が定石

ケフェウスＳが阪神で行われた23年は差し馬が上位を占めたが、これは逃げた①人気マテンロウスカイが1000М57秒１で玉砕してのもの。阪神芝2000Мは逃げ・先行勢有利。

00～05年に阪神芝2000М・ハンデ戦で行われていた鳴尾記念は３着以内18頭中12頭が４角４番手以内。

チャレンジＣ 過去10年のデータ

【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』