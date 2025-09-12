テクニカルポイント ドル円 10日線、21日線継続して意識
149.14 エンベロープ1%上限（10日間）
148.77 200日移動平均
148.45 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
148.16 一目均衡表・雲（上限）
147.73 一目均衡表・転換線
147.68 一目均衡表・基準線
147.66 10日移動平均
147.55 21日移動平均
147.45 現値
146.65 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
146.65 一目均衡表・雲（下限）
146.18 エンベロープ1%下限（10日間）
146.06 100日移動平均
米指標発表後は超える場面も見られたが、今日の高値は147.48までとなっており、21日、10日線が依然として注目。
