149.14　エンベロープ1%上限（10日間）
148.77　200日移動平均
148.45　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
148.16　一目均衡表・雲（上限）
147.73　一目均衡表・転換線
147.68　一目均衡表・基準線
147.66　10日移動平均
147.55　21日移動平均
147.45　現値
146.65　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
146.65　一目均衡表・雲（下限）
146.18　エンベロープ1%下限（10日間）
146.06　100日移動平均
米指標発表後は超える場面も見られたが、今日の高値は147.48までとなっており、21日、10日線が依然として注目。