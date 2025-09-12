日本サッカー協会（JFA）は12日、U―20W杯チリ大会（27日開幕）に臨むU―20日本代表21人を発表した。船越優蔵監督（48）はDF市原吏音（20＝大宮）ら常連組を順当に選出。海外組からは3人が選ばれ、FW高岡伶颯（18＝サウサンプトン）、DF小杉啓太（19＝ユールゴールデン）、DF喜多壱也（19＝レアル・ソシエダード）が入った。

MF佐藤龍之介（18＝岡山）を筆頭にGKピサノアレックス幸冬堀尾（19＝名古屋）、大関友翔（20＝川崎F）はいずれもA代表を経験しており、今大会でもチームのけん引が期待される。

U―20W杯は世界中の有望株が集結するアンダーカテゴリー最高位の大会。2年に1度の開催で、4大会連続出場の日本代表は、1次リーグでチリ、エジプト、ニュージーランドと対戦する。

U―20日本代表は大岩剛監督（53）の下で2028年ロサンゼルス五輪を目指す世代でもある。今大会までは船越監督が指揮し、“1カテゴリー2チーム制”で大岩監督と連携しながら強化。3〜9日までミャンマーで行われたU―23アジア杯予選では、U―23の大会ながら、大岩監督が招集全23人を05年生まれ以降のロス五輪世代で編成し、3戦全勝で来年1月の本大会（サウジアラビア）出場権を獲得していた。

▽U−20日本代表に選出されたメンバー

＜GK＞

中村圭佑（東京V）

ピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋）

荒木琉偉（G大阪）

＜DF＞

塩川桜道（流通経大）

市原吏音（大宮）

梅木怜（今治）

喜多壱也（レアル・ソシエダード）

小杉啓太（ユールゴーデン）

森壮一朗（名古屋）

＜MF＞

大関友翔（川崎F）

平賀大空（京都）

小倉幸成（法大）

石渡ネルソン（いわきFC）

中川育（流通経大）

石井久継（湘南）

横山夢樹（今治）

中島祥太朗（広島）

佐藤龍之介（岡山）

＜FW＞

神田奏真（川崎F）

高岡伶颯（ヴァランシエンヌ）