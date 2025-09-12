◇プロボクシングWBA世界ミニマム級王座決定戦 同級1位 高田勇仁(ライオンズ)＜12回戦＞同級2位 松本流星(帝拳)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

トリプル世界戦の公式記者会見が12日、名古屋市内のホテルで開かれ、WBA世界ミニマム級王座決定戦で対戦する同級1位・高田勇仁（27＝ライオンズ、16勝6KO8敗3分け）と同級2位・松本流星（27＝帝拳、6勝4KO）が出席した。

ともに世界初挑戦ながら、ここまでの道のりは対照的だ。高田は8勝8敗3分けの平凡な成績から、日本王座とWBOアジア・パシフィック王座獲得を含む8連勝で世界戦のチャンスをつかんだ“雑草”。会見では松本を「うまくて強い選手」と評し、「やっとチャンスが来た。ジム初の世界王者を何が何でも取りたい」と意気込んだ。

一方の松本はアマ4冠の実績を引っ提げてプロデビューし、6連勝で世界戦まで突き進んできた“エリート”。7戦目での世界王座獲得なら名門・帝拳ジム史上最速記録となる。「凄くワクワクしている。こんな早い段階で世界挑戦させていただけるので、（本田明彦）会長の期待に応えたい。高田選手は強い熱い気持ちで来ると思う。それに負けず、良い試合になると思う」と話した。

高田―松本は世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋、30勝27KO）―WBA同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン、14勝11KO1敗）のアンダーカードで行われる。