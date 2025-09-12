久しぶりに会った友人がイメチェンをして、まるで別人のような見た目になっていたら驚きますよね。キレイになった理由は、やっぱり恋愛が大きなきっかけになったようで……？ 今回は、久しぶりに会った友人がイメチェンして綺麗になっていた話をご紹介いたします。

友人のイメチェン

「大学時代の友人に社会人になってから初めて会ったら、見た目がガラッと変わっていて衝撃を受けました。大学の頃の友人は、スポーツに打ち込んでいたから、いつもすっぴんだったけど、久しぶりに会ったらメイクをしてて髪もサラつやロングヘアで、全然イメージが違ったんですよね。何事かと思って理由を聞くと、どうやら好きな人ができたことが大きいみたいです。同じ会社の人で一目惚れしたらしく、恋愛をきっかけに美意識も高くなったみたいで。私も恋愛したらキレイになれるかな……と思いつつ、過去の失恋がトラウマで彼氏いない歴3年になります……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ イメチェンした友人を見て、感化されることってありますよね。好きな人ができると美意識も向上するので、やっぱり恋をするとキレイになる説は本当なのかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。