◇カーリング・日本代表決定戦(11日〜14日、みどりスポーツパーク)

カーリング女子は11日から、2026年のミラノ・コルティナ冬季オリンピックの出場をかけ、日本代表決定戦。SC軽井沢クラブがロコ・ソラーレを破り、2チームが2勝1敗となり、前日2連敗のフォルティウスは2連勝が必須となりました。

フォルティウス、ロコ・ソラーレ、SC軽井沢クラブの3チームで日本代表の座を狙う本大会。予選は各チームが総当たり2度ずつ対戦し、上位2チームが決定戦へと進出します。2チームの決定戦は予選リーグの対戦結果を含め、先に3勝したチームが日本代表に決定。そのチームが12月の世界最終予選を勝ち抜くとオリンピック出場となります。

2025年の日本選手権で優勝したフォルティウスは、初戦ロコ・ソラーレに7-9で敗れると、SC軽井沢クラブにも6-8で敗れ痛恨の2連敗。

一方、初日2連勝のロコ・ソラーレは、12日の午前8時からの試合で2024年の日本選手権優勝のSC軽井沢クラブに敗戦。これでロコ・ソラーレとSC軽井沢クラブの2チームが2勝1敗と並ぶこととなりました。

これによりフォルティウスは、午後1時からのロコ・ソラーレとの一戦で敗れた瞬間、0勝3敗となりロコ・ソラーレとSC軽井沢クラブが上位2チームとなることが確定。オリンピック代表の可能性が消滅します。2連勝が必須となりました。