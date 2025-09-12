お笑いコンビ、きしたかの高野正成（36）が10日放送のTBS系ラジオ「きしたかののブタピエロ」（水曜午後11時半）に相方の岸大将（35）とともに出演。同日放送のTBS系「水曜日のダウンタウン」（午後10時）内の「GPSボール争奪戦」の内紛について言及した。

今企画は「各地に散らばった7つのGPSボールを位置情報を頼りに探し出せ！そして、全てのボールを集めて願いをかなえるのは誰なのか？」をテーマに「水ダウ」版ドラゴンボールを展開。3人の芸人で構成された3チームが、関東圏に散ったGPSボール確保のため、位置情報を頼りに車で現地まで移動した。

黄色チームは高野、ウエストランド井口浩之（42）、モグライダーともしげ（42）の3人。幸先よく3つのボールを獲得するが、4つ目を狙う際に内紛が勃発。ボールを探すために横浜・山下公園で車を停車させた。ともしげは車の中にボールを置いて行こうと主張。だがルールではボールを車内に置く際は施錠できないことになっている。

その後、ともしげはボールが心配になったのか、何度も車に引き返そうと提案するも、井口と高野に反対される。その間、青チームに施錠されてない車を狙われ、3つのボールが盗まれると、黄色チームは空中分解。最後のボールのありかとなった神奈川県南足柄に行く際、井口と高野は昼飯を主張したが、今度はともしげが先に行こうと反発。結果、ともしげが2人にじゃんけんで勝利し、昼飯抜きで南足柄に行くことになった。

高野はラジオ内で「3人でずっと仲よくやってますよ。ともしげさんはマセキの先輩で。ウエストランドさんは他事務所だけどずっと前からお世話になってて。ありがたいじゃない」と前置きした上で「大ゲンカ。かかりすぎた。ともしげさんがずっと変だった」と切り出した。

「ここ行ったら昼休憩しましょうか、ある程度落ち着いたら、ご飯食べましょうと。その時（ボールの数で）負けてたから。『あ、ご飯食べちゃ駄目だよ』ってともしげさんが言い出して。『いやいや、さっきから言ってたからここでご飯食べましょう』と。『駄目駄目、車乗れ』って。朝から何も食べてない」と状況を説明した。

高野と井口は「（負けてて）悔しいです。でも、お昼休憩はあるものですから」と説明するも、ともしげは目的地直行を譲らなかった。「井口さんも『俺らだけの休憩じゃないんです』と。スタッフさんがいてくれて、みんな各チームお昼は食べる。俺らもその昼の時間を取らなきゃいけないんですよ」と内情を明かした。

ともしげはそれでも反発して「駄目」と大声を張り上げ、車に乗り込んだという。その後、3人でのじゃんけんで、ともしげが勝利し結局、昼食休憩はなかった。

「収録終わった後に、俺と井口さんはずっと怒ってるのよ。休憩なしで最後まで行ったし。俺と井口さんの中で『なんでこんな風になってるのと。この3人で。仲良し3人だったんじゃないねーのか？』みたいな。無言の時間結構あって。3人とも腕組んでにらみ合って」と語った。

収録後は出演した芸人全員でロケバスに乗って東京まで帰還。「バス乗ってる時に『お弁当ありまーす』ってスタッフさんが用意してくれてたんだけど。俺と井口さんは何も食ってないから。その日の初メシ。俺と井口さんはキレてたから、『いらないです。食いたくないです』って。俺と井口さんで」と明かした。

返りのバスの車中では「『ガチですね。いかついですね、ともしげさん』みたいな話になって笑ってた」という。その話に興味を持ったお見送り芸人しんいち（青チームで参加）から高野に車中で「ちゃんと聞きたいから。終わったら2人でメシ行こう」とLINEが来たという。高野は「俺も聞いてほしかったの。いろんな人に。俺、たまってたから。マジでお願いします」と乗り気だった。だがバスが到着すると、ともしげが急きょ、2人の食事に参加を表明。「じゃあ、話せないや」と笑ってオチをつけた。

ともしげは放送翌日の11日にXを通じ「水曜日のダウンタウンありがとうございました！！！ いろいろ大変なこともあり、賛否がありましたが 僕はすごく楽しかったので 昔から仲良しの井口君と高野君と 是非またロケをやらせてください。よろしくお願いいたします」と感謝した。