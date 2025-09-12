【第30話】 9月12日 公開

KADOKAWAは9月12日、久遠まこと氏（著者）と石のやっさん（原作）によるマンガ「勇者に全部奪われた俺は勇者の母親とパーティを組みました！」第30話をカドコミにて公開した。

本作は同名小説のコミカライズ作品で、勇者パーティーを追放された主人公が勇者の母親たちとパーティを組む“異世界ママハーレム”。第30話では、マリアーヌと幸せな時間を過ごすセレスは、お忍びデートでカジノを訪れる。

なお現在、カドコミでは第26話から第29話などの無料公開も行なわれている。次回は10月10日に更新予定。

【あらすじ】

少年が結婚したいのは、

勇者パーティのお母さんたちでした――

勇者パーティの一員として魔王の倒す旅に出ている主人公・セレス。

だがある日突然、勇者ゼクトからクビ宣告を受け、パーティを抜けることに。

一人になったセレスは、身の回りの世話役として家事奴隷探しへ。

その奴隷市場で見かけたのは奴隷として売られた、勇者の母親である静子さんの姿が――？？

理不尽に追放された少年の異世界ママハーレムが産声を上げる！！

(C)KADOKAWA CORPORATION