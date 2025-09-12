ＳＣＡＴ、11-7月期(3Q累計)経常が17％増益で着地・5-7月期は黒字浮上

ＳＣＡＴ <3974> [東証Ｓ] が9月12日後場(13:00)に決算を発表。25年10月期第3四半期累計(24年11月-25年7月)の連結経常利益は前年同期比16.5％増の1億4800万円に伸びたが、通期計画の2億1500万円に対する進捗率は68.8％にとどまり、5年平均の84.5％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の6700万円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(3Q)の連結経常損益は5400万円の黒字(前年同期は200万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.5％→8.4％に急改善した。



株探ニュース

