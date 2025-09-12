ミガロホールディングス<5535.T>が後場に入り上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、子会社ＤＸＹＺが開発・提供する顔認証ＩＤプラットフォーム「ＦｒｅｅｉＤ（フリード）」が、８月に竣工した「ミタマチテラス」（東京都港区）に採用されたと発表しており、好材料視されている。



「ミタマチテラス」は、中央日本土地建物（東京都千代田区）及び都市再生機構（横浜市中区）が建設した地上２０階・地下３階建ての複合オフィスビル。中央日本土地建物の本社及びワークプレイスには、既に「ＦｒｅｅｉＤ」が導入されており、今回の導入にあたっても安全性や利便性が評価されたという。なお、今回の採用は、大規模オフィスビルの標準設備として初の「ＦｒｅｅｉＤ」の導入実績となる。



出所：MINKABU PRESS