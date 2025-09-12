

iPhone 17 Proシリーズ（筆者撮影）

【写真て見る】話題の薄型iPhone Air

今年のiPhone新製品群をどう考えるべきか？ 「薄い製品が出た」「Proモデルのデザインが大きく変わった」など、議論は多々あるだろう。



iPhone Airシリーズ（筆者撮影）

ポイントは「この変化がアップルの今後の戦略にどう関わってくるか」だ。

デザインだけでなく中身まで考慮したとき、新製品でアップルはどのような戦略を描こうとしているのだろうか。

薄さで差別化する今年のiPhone

今年の新モデルである「iPhone Air」は、一見して本当に薄い。重さは165gだからそこまで軽いわけではないが、6.5インチの大型ディスプレイとのバランスを考えるとかなり快適だ。



iPhone Air・スカイブルー。チタン合金を磨き上げた仕上げで、持ってみるとかなり薄く感じる（筆者撮影）









今回アップルはなぜ薄型モデルを作ったのか？ 下世話な話をすれば、ディスプレイが大きいスタンダードモデルだった「Plus」シリーズを継続するよりも、もっと差別化できて単価の高いシリーズの方が良い……という話はあったのだろう。

差別化された製品が欲しい人の中には、性能が違う「Pro」製品を求める人もいれば、デザイン面で差別化されたものを求める人もいる。特に今年の「Pro」は、発熱も下がりカメラやゲームをヘビーに使う消費者の方向を向いた製品になっている。そうでないバリエーションを必要とした、というのは間違いない。

iPhone Airに隠れた「アップル独自チップ」

他方で、iPhone Airの中身を見ると、たしかに今までのiPhoneとは違う部分が多々ある。

その最も大きな要素が、携帯電話網での通信用チップに、自社設計の「Apple C1X」を使っていることだ。

通信用チップは、スマートフォンの安定動作や消費電力に大きな影響を及ぼす。iPhone 17シリーズを含め、他のiPhoneの多くはクアルコム製の通信用チップを採用している。これまでの動作実績が多く、大量に生産・流通させる場合には安心感があるからだ。

一方、アップルはその方針を変えたい、という本音がある。消費電力をさらに最適化するには、自社で設計してOSと連携を取りやすい通信チップの方が良いからだ。また、大量に作るという前提であれば、他社チップでなく自社設計チップの方がコストは下がる。

そのため、今年春発売の「iPhone 16e」では、初の自社設計通信チップ「Apple C1」を採用した。今回、薄型で新規設計部分の多いiPhone Air向けには、新規設計の「Apple C1X」を採用している。

そのことを消費者が意識する必要はないし、使っていて差を感じることもほとんどないだろうが、「気づかず快適に使える」こと自体が目的ではある。

Wi-Fiや自撮りカメラにも独自要素

今回の新製品の中身をよく見ると、「アップル製」「新規設計」の部分が特に多い。

新製品全モデルでWi-FiやBluetoothを担当する通信チップは、やはり自社設計の「Apple N1」に変わった。アップルによれば、AirDropやインターネット共有のように「Wi-FiとBluetoothを使う処理」の効率が上がる可能性があるという。

自撮りなどに使われるフロントカメラも、新たに「18MPセンターフレームフロントカメラ」になった。一般的にイメージセンサーは4：3などの縦横比なのだが、新しいフロントカメラ用では1：1、すなわち正方形になる。

従来、たくさんの人数で自撮りをする際、横長のレイアウトで写真を撮りたい場合には、スマホを縦から横に持ち替えて撮影する必要があった。しかし新iPhoneでは、縦持ちのまま、自撮り写真は縦でも横でも、好きなレイアウトで撮れる。しかも、AIがレイアウトを自動的に判断する機能もあるので、縦レイアウトで撮っていたところに人が入ってきたら自動で横レイアウトに変わる。そうやって、多人数での自撮りが撮りやすくなっているわけだ。



iPhone 17の「18MPセンターフレームフロントカメラ」での自撮り。縦でも横でも縦持ちのまま撮れる（筆者撮影）





今回に関しては、そういう新機軸を「どのモデルにも載せている」ところが特徴と言える。



iPhone 17。カラーはラベンダー（筆者撮影）





「スマホの基本」か「先進AI機能」か

もう一つ、大きな共通項として存在するのが「バッテリー動作時間が長い」ということだ。

スペック上の値がどのくらい信頼に足るか、実際に使ったらどのくらいの値になるかは検証が必要だが、薄くなってバッテリー搭載量が少ないと思われるiPhone Airも、iPhone 16より動作時間が長い。iPhone 16は最大22時間、iPhone Airは最大27時間となっている。iPhone 17 Pro Maxは最大39時間とさらに長い。（ともにビデオ再生時）



カラーはコズミックオレンジ（筆者撮影）

他の共通要素も含め、アップルは今回「スマホにとって基本的な部分」のアップグレードをしている。バッテリー動作時間にしても「超薄型」ほど目立つ要素ではないが、多くの人にとって嬉しい要素ではあるはずだ。

一方で、他のスマホメーカーが強調する「AI機能」はほとんど語られなかった。アップルはAIによるSiriの改良について、来年搭載とのコメントを出している。そのため、このタイミングではまだ、「Apple Intelligenceでどこまで便利になるのか」という価値をアピールしづらい状況にある。AirPods Pro 3を使った「ライブ翻訳」もアピールしたが、例外的なところだと思う。また、こちらも残念ながら、日本語のサポートは「年内」とされていて、9月から使えるわけではない。



ライブ翻訳機能。日本語は年内に利用可能になる（筆者撮影）

AI機能に関しては「出遅れ」感あり

他社がAIのトレンドを追う中でスマホの基本的な部分をアピールするのは良い判断だと思うが、逆に言えば、アップルは業界が注目するAIという武器を使えていない、という話でもある。そのことをマイナスに捉えれば「出遅れ」となる。だが正直、どこも「AIのキラーアプリ」を見つけられていない以上、今日の段階ではこの作戦でいい……という見方もできるだろう。

今回の4モデルがどう売れるかは、消費者がスマホに何を実際に求めるのか、AI機能に対する「肌感」を測るのに良い試金石になりそうだ。

（西田 宗千佳 ： フリージャーナリスト）