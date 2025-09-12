ASTRO（アストロ）のCHA EUN-WOO（チャウヌ）がSAINT LAURENT（サンローラン）の衣装を次々と着こなすビハインドショットが大量公開され、その美しさが注目を集めている。

①“息を飲む美しさ”チャウヌ雑誌ビハインドショット ②雑誌撮影から入隊の様子まで収めたビハインド動画 ③～⑦『ESQUIRE KOREA』3種の表紙＆ムービー

■撮影中に髪型もチェンジ！チャウヌ『ESQUIRE KOREA』ビハインドショット

所属事務所の公式Instagramに掲載されたのは、『ESQUIRE KOREA』2025年9月号の撮影ビハインドショット。今回の撮影はチャウヌにとって兵役前最後のスケジュールであり、撮影中に散髪をしたというエピソードも話題となった。

公開されたのは、グローバルアンバサダーを務めるサンローランのシックな衣装に身を包んだチャウヌの写真16枚。黒レザーの手袋を合わせたダブルスーツやブラックレザーのコート姿では、ノワール映画の主人公のような鋭い眼差しを披露。匂い立つような美しさで見る者を魅了する。

続いて、短髪になった姿ではチャウヌの凛々しさがさらに際立ち、レザーのセットアップ、グレーのスーツにサイハイブーツ、タートルネックにツイードジャケット、豪華な毛皮を纏い鍛え上げられた腹筋をのぞかせるロックスター風のスタイルなど、多彩な衣装を着こなした。ラストは秋らしいブラウンのスーツで頬杖をつき、端正な佇まいを見せている。

衣装ごとに表情を変えるチャウヌのモデルぶりを美しく切り取ったビハインドに、SNSでは「存在が芸術作品」「本当に顔が天才」「どこから撮影しても美しい」「全部好き」「いつもながら事務所のビハインドのクオリティ高すぎて」「不在の寂しさも忘れるカッコ良さ」「マフィア役とかも似合いそう」など、世界中のファンから熱気あるコメントが次々に寄せられている。

■入隊前最後の撮影の様子を収めたビハインド動画

なお、チャウヌの公式YouTubeチャンネルには、雑誌撮影の舞台裏から入隊当日の様子までを収めたビハインド動画も公開されているので、あわせてチェックしたい。

■写真＆動画：チャウヌ『ESQUIRE KOREA』表紙カット

■チャウヌ顔天才ぶりと抜群のスタイルが際立つムービー