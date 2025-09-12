俳優・藤原大祐が自身のInstagramを更新。Perfumeが歌う、ドラマ『ちはやふるーめぐりー』（日本テレビ系）の主題歌「巡ループ」をカバーした動画を公開した。

藤原大祐は、9月10日に最終回を迎えたドラマ『ちはやふるーめぐりー』に出演。瑞沢高校競技かるた部の高校2年生で、次期名人と目されている折江懸心を演じた。

動画では、瑞沢高校競技かるた部の水色のTシャツを着て登場した藤原。椅子に片足を上げたラフな姿勢で電子ピアノの前に座り、「巡ループ」のサビ部分を弾き語り。ひとつひとつの言葉に感情を込めたゆっくりとしたテンポと優しい声で歌い上げた。

SNSには「瑞沢のTシャツ着ながら、巡ループ歌ってるの感動する」「大祐くんの弾き語り巡ループはほんとにやばい」「最高の美声」「ドラマ思い出して感動」「懸心ロスの心に染みる」「やばすぎるこれ涙でる」「アレンジしてるのもすき」「ちはやふるロスだったから嬉しい」「テイスト違う巡ループもすごい良い」など、多くの反響が寄せられている。

