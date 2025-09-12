9月13日・20日（土）深夜１時25分放送「紙とさまぁ～ず」テレ東のバラエティにAdoが降臨！ワールドツアーのオフショット＆お気に入りチェーン店を告白Adoと大谷翔平選手の意外な共通点も発覚？！

テレ東で毎週土曜日深夜１時２５分に放送中のバラエティ「紙とさまぁ～ず」。

ゲストにはさまぁ～ずが考えた独特すぎるアンケート内容に回答してもらい、

そのアンケートだけを使って２人が独自の視点でトークする“ゲスト不在”の新視点トークバラエティ。

これまでも米倉涼子や土屋太鳳、広瀬すずなど錚々たるメンバーが“紙ゲスト”として登場してくれました。

そして９月１３日（土）・２０日（土）の“紙ゲスト“として、大人気歌手のAdoが降臨します！

今回のさまぁ～ずが考えた質問は

■Q. 現在、ワールドツアー中で海外にいると伺いました。

もしよろしければ、海外の暮らしが分かるような写真をいくつか見せて頂けませんか？

■Q. くら寿司好きなAdoさんですが、くら寿司の最初から最後までのベストな食べ順を教えてください。

など、通常ではあまり聞けないAdoの知られざる一面を覗くことができる質問が続々！さらに

■『え～、先日ぅ～』から始まる失敗談をひとつ録音してお話し頂けると嬉しいです。

という質問では、タイムリーで激レアなエピソードを生音声で披露し、まぁ～ずが思わず吹き出す一幕も。そして今回、Adoと大谷翔平選手の意外な共通点が発覚して…？お楽しみに！

＜コメント＞

大竹一樹

一番記憶に残っているのは「あ」ですね。一番良い声が出るひらがなは「あ」でした。個人的には「ら」だと思っていたけど、Adoさんは「あ」でした。音声回答で発声してくれているので、ぜひ聴いてみてください。

三村マサカズ

海外ツアー中にアンケートをやっていただきました。絶賛海外生活中だったから、どんな日本食が恋しくなるか…

の答えがリアルでした。その答えは番組を見てのお楽しみに。

パッキングとかアンパッキングが本当に面倒くさいとか、海外を飛び回っているAdoさんならではの回答がたくさん。

あと、昭和歌謡にまつわる質問での選曲センスが独特でした。そちらもお楽しみに。

＜番組演出・吉野ディレクター コメント＞

紙とさまぁ～ずにAdoさんがやってきました！と言ってもゲスト不在のアンケート番組なのでAdoさんにたっぷりご記入頂いたアンケート回答をもとにさまぁ～ずのお２人がトークを繰り広げていきます！

いつもは写真や映像回答もある紙さまアンケートですがAdoさんという事もあって今回は音声回答を多めに答えて頂きました！ですので、Adoさんの声がたくさん登場します！そしてその回答を元に展開していくさまぁ～ずのお２人のおもしろトークに、是非大いに笑ってください！

番組概要

【タイトル】「紙とさまぁ～ず」

【放送日時】2025年9月13 日（土）深夜１時25分～深夜１時50分

【放送局】テレビ東京

【配信】

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、Tver、Lemino)にて見逃し配信!

