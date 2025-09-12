

舞台『ピーターとアリス』

舞台『ピーターとアリス』が2026年2月9日（月）から東京芸術劇場プレイハウスで、2月28日（土）から大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティで上演される。



本作は、ミュージカル『ムーラン・ルージュ！』や映画「ラストサムライ」「007 スカイフォール」など多数の名作を生み出したジョン・ローガンが書き下ろした作品。トニー賞やオリヴィエ賞で数々の受賞歴を持つマイケル・グランデージの演出によって、2013年にロンドンウエストエンドで初演された。

世界中で愛される名作「ピーター・パン」と「不思議の国のアリス」。

そのモデルとなった2人が、奇しくも数十年後に出会い、現実と幻想を交錯させながらそれぞれの辿った人生を赤裸々に語り始る。

不思議の国のアリス役を演じるのは古川琴音。ピーター・パン役は青木柚が演じる。

「ピーター・パン」のモデルとされる人物ピーター・ルウェリン・デイヴィス役は劇団EXILEの佐藤寛太。そして、「不思議の国アリス」のモデルとなったアリス・リデル・ハーグリーヴス役は麻実れいが演じるほか、飯田基祐、岡田義徳、簡秀吉、山森大輔らが出演する。

演出は『夜への長い旅路』『MISHIMA～班女～』『陽気な幽霊』ほか、数々の戯曲を元に唯一無二の世界観を作り上げる熊林弘高。

翻訳は、直近『インヘリタンス-継承-』『陽気な幽霊』などで熊林とタッグを組んだ早船歌江子が務める。

STORY 1932 年、ロンドンのとある書店で開催された「ルイス・キャロル展」の開幕式で、アリス・リデル・ハーグリーヴス（当時80歳）と、ピーター・ルウェリン・デイヴィス（当時35歳）は出会う。永遠の子どもとして物語に刻まれた２人は、そのとき一

体何を語り合ったのか。現実の世界に”ピーター・パン”と”不思議の国のアリス”が登場し、過去と幻想が複雑に交錯してゆく。大人になった 2 人が辿り着く、人生の終幕とは――

演出：熊林弘高よりコメント 「ピーター・パン」と「不思議の国のアリス」。どちらも世界中で長く愛され続けている児童文学作品です。これら物語の主人公ピーター・パンとアリスに、モデルとなる少年と少女がいたことをご存知でしょうか。私自身、モデルの存在と彼・彼女が送ったという過酷な人生について知るきっかけとなったのが、戯曲『Peter and Alice』でした。

人は誰もが、自分でも気づいていない「影」を身の内に持っているもの。普段は目を背けているその「影」に対峙し、乗り越えることで人は成長し歩みを進められる反面「影」に飲み込まれてしまう可能性もある。この作品は、そんな「影」との対話を通して、「文学」に封じ込められた過去を解き放つ物語です。ピーターとアリスの心の変遷を、劇場でともに旅していただければ幸いです。



公演の詳細は公式サイトで。

（文：エントレ編集部）