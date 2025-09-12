12日13時現在の日経平均株価は前日比387.17円（0.87％）高の4万4759.67円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1019、値下がりは522、変わらずは74と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を117.00円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が52.67円、ファストリ <9983>が42.95円、ＳＢＧ <9984>が27.35円、リクルート <6098>が11.14円と続く。



マイナス寄与度は14.86円の押し下げでダイキン <6367>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が5.06円、ディスコ <6146>が4.19円、スクリン <7735>が4.05円、ＴＤＫ <6762>が3.04円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位はゴム製品で、以下、精密機器、不動産、電気機器と続く。値下がり上位には食料、機械、鉱業が並んでいる。



※13時0分13秒時点



株探ニュース

