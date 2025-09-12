10月2日開催！ SVリーグオープニングカンファレンスへの登壇選手が決定
公益社団法人SVリーグ（SVL）は11日（木）、2025-26大同生命SV.LEAGUEオープニングカンファレンスの登壇選手が決定したことを発表した。
SVリーグ開幕に先立ち、10月2日（木）に東京都にて開催されるオープニングカンファレンス。男子10チーム、女子14チームから各1名の選手が登壇し、今シーズンの目標や意気込みを語る。男女各チーム、キャプテンを務める選手やチームの人気選手、また今シーズンよりチームに移籍した注目選手や外国籍選手など、様々な顔ぶれとなった。
また、当日は会場に一般観覧席も設けられ、価格は7,000円（ランダムで登壇選手の直筆サイン入り入場パス付き）。チケットは9月16日（火）16:30より「チケットV」にて販売が開始される。
そして『J SPORTSオンデマンド』でも無料LIVE配信が決定している。見逃し配信については、J SPORTSオンデマンド及びSVリーグ公式YouTubeチャンネルにて視聴可能だ。
なお、現時点で日本製鉄堺ブレイザーズの登壇選手は調整中となっている。
登壇選手は以下の通り。
【WOMEN】
大阪マーヴェラス：林琴奈
ヴィクトリーナ姫路：宮部藍梨
ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ：山口真季
岡山シーガルズ：山城愛心
デンソーエアリービーズ：川畑遥奈
東レアローズ滋賀：深澤つぐみ
埼玉上尾メディックス：岩崎こよみ
PFUブルーキャッツ石川かほく：バルデス・メリーサ
アランマーレ山形：アチャラポーン・コンヨット
Astemoリヴァーレ茨城：長内美和子
NECレッドロケッツ川崎：山田二千華
SAGA久光スプリングス：荒木彩花
クインシーズ刈谷：鴫原ひなた
群馬グリーンウイングス：髙相みな実
【MEN】
大阪ブルテオン：西田有志
サントリーサンバーズ大阪：髙橋藍
ヴォレアス北海道：荒尾怜音
ジェイテクトSTINGS愛知：トリー・デファルコ
VC長野トライデンツ：松本慶彦
日本製鉄堺ブレイザーズ：調整中
東レアローズ静岡：藤中優斗
東京グレートベアーズ：柳田将洋
ウルフドッグス名古屋：水町泰杜
広島サンダーズ：永露元稀