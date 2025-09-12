公益社団法人SVリーグ（SVL）は11日（木）、2025-26大同生命SV.LEAGUEオープニングカンファレンスの登壇選手が決定したことを発表した。

SVリーグ開幕に先立ち、10月2日（木）に東京都にて開催されるオープニングカンファレンス。男子10チーム、女子14チームから各1名の選手が登壇し、今シーズンの目標や意気込みを語る。男女各チーム、キャプテンを務める選手やチームの人気選手、また今シーズンよりチームに移籍した注目選手や外国籍選手など、様々な顔ぶれとなった。

また、当日は会場に一般観覧席も設けられ、価格は7,000円（ランダムで登壇選手の直筆サイン入り入場パス付き）。チケットは9月16日（火）16:30より「チケットV」にて販売が開始される。

そして『J SPORTSオンデマンド』でも無料LIVE配信が決定している。見逃し配信については、J SPORTSオンデマンド及びSVリーグ公式YouTubeチャンネルにて視聴可能だ。

なお、現時点で日本製鉄堺ブレイザーズの登壇選手は調整中となっている。

登壇選手は以下の通り。

【WOMEN】

大阪マーヴェラス：林琴奈

ヴィクトリーナ姫路：宮部藍梨

ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ：山口真季

岡山シーガルズ：山城愛心

デンソーエアリービーズ：川畑遥奈

東レアローズ滋賀：深澤つぐみ

埼玉上尾メディックス：岩崎こよみ

PFUブルーキャッツ石川かほく：バルデス・メリーサ

アランマーレ山形：アチャラポーン・コンヨット

Astemoリヴァーレ茨城：長内美和子

NECレッドロケッツ川崎：山田二千華

SAGA久光スプリングス：荒木彩花

クインシーズ刈谷：鴫原ひなた

群馬グリーンウイングス：髙相みな実



【MEN】

大阪ブルテオン：西田有志

サントリーサンバーズ大阪：髙橋藍

ヴォレアス北海道：荒尾怜音

ジェイテクトSTINGS愛知：トリー・デファルコ

VC長野トライデンツ：松本慶彦

日本製鉄堺ブレイザーズ：調整中

東レアローズ静岡：藤中優斗

東京グレートベアーズ：柳田将洋

ウルフドッグス名古屋：水町泰杜

広島サンダーズ：永露元稀

