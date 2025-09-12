公益社団法人SVリーグ（SVL）は11日（木）、「Panasonic ENERGY presents SV.LEAGUE World Tour 2025 in Thailand」の放送・配信スケジュールが決定したことを発表した。

本大会は2025年9月13日（土）と14日（日）にタイのバンコクで開催され、日本からは東レアローズ静岡と大阪ブルテオンの2チームが参加。タイのクラブチームとの対戦、そして東レ静岡vs大阪Ｂの試合も行われるが、その放送及び配信スケジュールが決定した。

日本では『J SPORTSオンデマンド』で全試合をLIVE配信し、『J SPORTS2』にて録画放送されることも決定。またタイ国内でも『True Visions NOW』にて全試合がLIVE配信される。そして『Volleyball World』の公式YouTubeチャンネルでも全試合生配信されるため、日本とタイ以外の地域の方も視聴可能だ。

■J SPORTSオンデマンド LIVE配信 ※見逃し配信あり

▼9月13日（土）

14:50～ 大阪ブルテオン vs ダイヤモンド・フード

15:50～ 東レアローズ静岡 vs ピッサヌローク

▼9月14日（日）

14:50～ 大阪ブルテオン vs 東レアローズ静岡



■J SPORTS 2 ※録画放送

▼9月15日（月）

18:00～ 大阪ブルテオン vs ダイヤモンド・フード

20:00～ 東レアローズ静岡 vs ピッサヌローク



▼9月16日（火）

20:00～ 大阪ブルテオン vs 東レアローズ静岡

