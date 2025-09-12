万博「チェコ館」予約に変更 文化プログラムについて「整理券はなくなります」万博の公式アプリからに
大阪・関西万博（大阪・夢洲）のチェコパビリオンは11日、公式SNSを通じ、文化ブログラムの予約システム変更を伝えた。
【画像】万博チェコ館、文化プログラムの予約について案内
「いよいよ明日から、チェコ館の文化プログラムを万博の公式アプリからご予約できるようになります。整理券はなくなりますので、朝一チェコ館までお越しいただく必要はございません」と案内した。
チェコ館のテーマは「人生のための才能と創造性」。芸術的なボヘミアン・クリスタルが用いられた、美しい回廊状のパビリオンとなっている。
グラフィックアーティストのヤクブ・マトゥシュカ aka Masker、ガラス作家のロニー・プレスル、クリエイティブ・コレクティブのLunchmeat Studioの作品による常設展示のほか、チェコから多くの演奏家やパフォーマーを招いた文化プログラムも人気となっている。
