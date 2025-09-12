◇プロボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者 井上尚弥(大橋)＜12回戦＞WBA暫定王者 ムロジョン・アフマダリエフ(ウズベキスタン)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

トリプル世界戦の公式記者会見が12日、名古屋市内のホテルで開かれ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋、30勝27KO）とWBA同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン、14勝11KO1敗）が初対面した。

井上、アフマダリエフともにサングラス姿で会見場に登場。アフマダリエフは出席した米興行大手トップランク社のボブ・アラム・プロモーター、さらに大橋ジムの大橋秀行会長、井上の父・真吾トレーナーの席まで足を運び、あいさつする礼儀正しさを見せた。

アフマダリエフは米メディアに「井上尚弥はモンスターではない。スーパーバンタム級では厳しい」とコメントしたことを問われ、「私の方がスーパーバンタム級のキャリアが長い。井上選手は階級を上げても勝利を重ねているので大変尊敬している。侮辱したり、体が小さいとか言いたいわけじゃない、ただ、自分に適した階級だと強調したかった」と説明。その上で「私はボクシングに必要なパンチ、テクニック、スキル、頭を持っている。井上選手も総合的に優れていると思うが、私とはスタイルが違う。ボクシングというものは一発のパンチで変わる。井上選手のキャリアも変えてしまうと思っている。ここで長々と話すより、明後日リングでお見せしたい」と自信を示した。会見後の記念撮影では民族衣装を井上陣営に贈り、井上も笑顔で着用した。

これに対するコメントを求められた井上は「特に思うところはない。明後日楽しみにしてます」と舌戦を期待する記者の誘導には乗らなかった。当日のリングで見せたいイメージについても「かなり高まってますけど、今ここで言えることはありません。明後日を楽しみにしてください」とかわした。

同じ14日（米国時間13日）には米ラスベガスでサウル・”カネロ”・アルバレス（メキシコ）―テレンス・クロフォード（米国）という4階級背制覇王者同士のビッグマッチが行われる。海外記者から質問を受けた井上は「楽しみにしてる一戦ではあるが、この日は自分自身も楽しみにしている試合があるので、こちらに集中したい。パウンド・フォー・パウンド（PFP、全階級を通じての最強ランキング）にふさわしい試合をしたい」と貫禄の受け答え。直近4試合での2度のダウンからの学びについての質問には「なぜ起きてしまったかは分かっている。こういった経験があるからこそ、明後日の試合に生かして戦えると思う。ダウンというものをプラスに捉えて、明後日しっかり戦いたい」と語った。

また、国内でリング禍が続いていることへの感想も求められたが「自分自身思うこと、感じることは凄くありますが、明後日に試合を控えた今、発言することはできないので、また改めて必要なところで発言していきたい」と話すにとどめた。