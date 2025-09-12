Photo: SUMA-KIYO

旅行や出張の際は、荷物をできるだけコンパクトにまとめたいもの。

なるべく小さなアイテムを厳選しているのですが、衣類だけはどうしても嵩張ってしまうんですよね…。

ファスナーを閉じるだけで圧縮

Photo: SUMA-KIYO

そんな悩みを解決してくれたのが、ダイソーで見つけた「圧縮バッグ S（330円）」。衣類を手軽に圧縮できる便利な旅行グッズです。

Photo: SUMA-KIYO

使い方はとってもシンプル。まず、この圧縮バッグには上・中・下の3カ所にファスナーがあるので、すべてを開いておきます。

上下の2カ所は個別の収納スペースとなっているので、そこに衣類を収納してファスナーを閉じます。僕は上段にトップスとパンツ、下段に下着類を収納することが多いです。

Photo: SUMA-KIYO 左、圧縮前 / 右、圧縮後

あとは手で上から押さえながら、中央のファスナーをぐるりと閉じていくだけ。空気が抜けて嵩張っていた衣類があっというまに圧縮されました。

僕の体感では約4割ぐらいコンパクトになった印象。布団圧縮袋のように掃除機で空気を吸い出さなくても、ここまで小さくなるとは驚きです。

耐久性については、まだ使い始めたばかりなので今後検証したいところですが、価格の割に作りはしっかりしていて、すぐに壊れてしまいそうな印象はありません。

S・M・Lの3サイズ展開

Photo: SUMA-KIYO Sサイズ（ブラック）

ラインナップは、S（30×7×20cm）、M（35×10.5×25cm）、L（40×15.5×35cm）の3種類。カラーはグレーとブラックがあり、価格はSが330円、Mが440円、Lが550円となっています。

今回紹介したのは一番小さなSサイズですが、夏場の1〜2泊程度の旅行でしたら十分収納することができました。

Photo: SUMA-KIYO Sサイズ（ブラック）

試しにSサイズを1〜2泊程度の旅行で使われることが多い15Lのトートバッグへ入れてみるとこんな感じ。まだまだ余裕があるので、小物類や肌寒いときに羽織りたい薄手のジャケットなど、夏場の2泊分の荷物がしっかり収納できました。

秋のお出かけシーズンに向けて、こういった圧縮バッグを準備しておくと、旅行の荷造りがグッと楽になりますよ。

