ピサノアレクサンドレ幸冬堀尾、大関友翔、佐藤龍之介のA代表経験者も選出

日本サッカー協会（JFA）は9月12日、FIFA U-20ワールドカップ（W杯）チリ2025に臨む日本代表メンバー21人を発表した。

都内で会見を開き、船越優蔵監督と山本昌邦ナショナルチームダイレクターが出席。佐藤龍之介らJリーグ組に加え、海外組3人、大学生3人の編成で、1999年以来となる決勝進出を目指す。

今回のメンバーには、スペイン1部のレアル・ソシエダに所属するDF喜多壱也や、スウェーデン1部のユールゴーデンIFに所属するDF小杉啓太、フランスのヴァランシエンヌFCに所属するFW高岡伶颯といった海外組3人が選出された。

国際Aマッチウィークではないが、Jリーグ組からGKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾、MF大関友翔、佐藤らA代表も経験した豪華メンバーを招集。流通経済大のDF塩川桜道、MF中川育、法政大のMF小倉幸成と大学生からも3人を選んだ。

日本代表はグループステージで、現地時間9月27日にエジプト、30日にチリ、10月3日にニュージーランドと対戦。グループAからFまでの各グループ上位2チームと、3位のうち成績上位の4チームが決勝トーナメントに進出する。

2028年に開催されるロサンゼルス五輪を見据える日本は、1カテゴリー2チーム制でこの世代の強化を進める。今月に行われたU-23アジアカップ予選では、大岩剛監督が率いて本大会出場を決定。船越監督が率いるチームにも期待がかかる。（FOOTBALL ZONE編集部）