芳根京子「髪を赤にしてみた」イメチェンヘアが話題「夏限定なのもったいない」「似合いすぎ」
【モデルプレス＝2025/09/12】女優の芳根京子が11日、自身のInstagramのストーリーズを更新。イメージチェンジした姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】】芳根京子、印象ガラリの夏限定ヘア
芳根は「髪を赤にしてみた、そんな2025年の夏でした」と赤のインナーカラーを入れてイメージチェンジしたことを報告。キャップを被った自撮りショットで、髪の毛の内側が鮮やかな赤色に染められたヘアスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「赤のインナーカラーめっちゃ可愛い」「似合いすぎてる」「夏限定なのもったいない」「新鮮で素敵」「赤髪最強」「可愛らしい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
