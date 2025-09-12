りんごちゃん（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/12】ものまねタレントのりんごちゃんが11日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの制服姿を披露し、話題を呼んでいる。

【写真】りんごちゃん、美脚のぞく“ガングロ”メイク姿

◆りんごちゃん、“ガングロ”メイクで美脚披露


りんごちゃんは「進化」とつづり、自身が出演する舞台『商店街グランドリオン2025』のオフショットを公開。「＃日々 ＃進化する ＃ガングロ」と小麦肌のメイクから、さらに顔を黒く塗り、ミニスカートの制服を着用した姿で美しい脚を披露している。

この投稿に、ファンからは「インパクトすごい」「制服ギャル似合う」「美脚に目がいく」「可愛すぎる」「ガングロ見たかった」「普通のギャルメイクもかわいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

