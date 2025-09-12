堀北真希の妹・NANAMI、ピーマンの肉詰め・チャプチェ…手料理4品公開「驚くほど美味しい」レシピ紹介
【モデルプレス＝2025/09/12】芸能界を引退した堀北真希の妹でモデルのNANAMIが11日、自身のInstagramを更新。手作りの4品料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】堀北真希の妹「驚くほど美味しい」手料理
NANAMIは「ピーマンの肉詰め、チャプチェ、ツナとズッキーニのサラダ、ごぼうの照り焼き」と4品の手料理を公開。「ツナとズッキーニのサラダがシンプルだけどとっても美味しいの 生のズッキーニをスライサーで好きなだけスライス、油を切ったツナ缶と合わせたらオリーブオイル、塩胡椒、シンプルにこれで驚くほど美味しいから試してみて」と詳しいレシピを説明。「ここにレモンをキュッと絞っても」とアレンジ方法も提案している。
この投稿に、ファンからは「料理上手すぎる」「サラダ試してみます」「美味しそう」「見栄えも綺麗」「気になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
