山下リオ・実熊瑠琉ら、松村沙友理＆白洲迅W主演「今日もふたり、スキップで」追加キャスト解禁 予告映像も公開
【モデルプレス＝2025/09/12】女優の松村沙友理と俳優の白洲迅がW主演を務める、10月4日スタートのLeminoオリジナルドラマ「今日もふたり、スキップで」（24時40分〜独占見放題開始※毎週土曜0時最新話配信予定／全10話）より、追加キャストが解禁。併せて、予告映像が公開された。
【写真】松村沙友理、セーラー服姿でスラリ美脚披露
今回解禁された予告映像では、松村・白洲が演じる夫婦が、お気に入りの服を取り合ったり、一緒にご飯を食べながら休日の予定を決めたり、一緒に散歩を始めてみたり、平凡だけど幸せな“あるある”をユーモアたっぷりに描き、心温まる日常を通じて、「結婚って“なんかいい”」と思わせるようなシーンが多数。くるりが歌う主題歌「ワンダリング」が、夫婦の日常に寄り添う曲調と歌詞で物語をさらに引き立てている。
あわせて、追加キャストが5人解禁。妻の学生時代からの親友・唯役に山下リオ、夫の職場の後輩・長谷川役に葵揚、妻の職場のアルバイト・大村ヒロキ役に岩田奏、同じくアルバイト・高橋ヒヨリ役に実熊瑠琉、妻が通うバーのママ役に筒井真理子が決定。予告映像では、5人の登場シーンも見ることができる。
本作は、SNSで大きな反響を呼んだ、ものすごい愛氏のエッセイ「今日もふたり、スキップで」を原案とする日常ドラマ。W主演には、元乃木坂46で現在は多くのドラマや映画、バラエティ番組などで幅広く活躍する松村、そして舞台や映画・ドラマなど多彩な役柄を演じてきた俳優・白洲を迎える。さらにゲストとして市毛良枝、モロ師岡、久保田磨希、宮本裕子、平埜生成など豪華キャストが脇を固める。（modelpress編集部）
どこまでも楽しく穏やかに暮らす画面の中のわたしたちを見て、主題歌の「ワンダリング」を聞いて、かつての暮らしの記憶が次から次へと呼び起こされます。一つひとつの出来事やそのときに生まれた感情はとてもまばゆく、あんなにも「絶対に忘れないでおこう」と心に決めていたはずなのに、懐かしく思う瞬間が何度もありました。いつの日か綺麗に忘れてしまっても、かたちや色合いが変わってしまっても、わたしたちの日々は二つとない愛おしいものだということは紛れもない事実なのだと、胸がいっぱいになりました。これはもともとわたしの物語でしたが、きっとドラマを観てくださっているあなたたちの物語でもあると思います。
「妻」と「夫」の二人の世界観を「ワンダリング」が優しく包み込んでくれています。特別なことはないかもしれないけど、“なんかいい”二人の日常が「ワンダリング」によって特別なものに感じさせてもらえます。観てくれる皆様の日常にもそっと寄り添える作品だと思うので楽しんで頂けたら嬉しいです。
僕らの過ごしてきた毎日が、こうやって1話ずつ形になって皆さまの元へ届くのがとても感慨深いです。「妻」と「夫」のふわふわしてそうだけど実は物凄く固い絆を、主題歌である「ワンダリング」が語ってくれているようで。どうか届きますように。
愛し合うふたりって、他の人たちを幸せにしますね。出会えてよかったですね。道すがら、そっと音楽で寄り添うことができて幸せです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】松村沙友理、セーラー服姿でスラリ美脚披露
◆「今日もふたり、スキップで」予告・追加キャスト解禁
今回解禁された予告映像では、松村・白洲が演じる夫婦が、お気に入りの服を取り合ったり、一緒にご飯を食べながら休日の予定を決めたり、一緒に散歩を始めてみたり、平凡だけど幸せな“あるある”をユーモアたっぷりに描き、心温まる日常を通じて、「結婚って“なんかいい”」と思わせるようなシーンが多数。くるりが歌う主題歌「ワンダリング」が、夫婦の日常に寄り添う曲調と歌詞で物語をさらに引き立てている。
◆松村沙友理＆白洲迅W主演「今日もふたり、スキップで」
本作は、SNSで大きな反響を呼んだ、ものすごい愛氏のエッセイ「今日もふたり、スキップで」を原案とする日常ドラマ。W主演には、元乃木坂46で現在は多くのドラマや映画、バラエティ番組などで幅広く活躍する松村、そして舞台や映画・ドラマなど多彩な役柄を演じてきた俳優・白洲を迎える。さらにゲストとして市毛良枝、モロ師岡、久保田磨希、宮本裕子、平埜生成など豪華キャストが脇を固める。（modelpress編集部）
◆原案：ものすごい愛氏コメント
どこまでも楽しく穏やかに暮らす画面の中のわたしたちを見て、主題歌の「ワンダリング」を聞いて、かつての暮らしの記憶が次から次へと呼び起こされます。一つひとつの出来事やそのときに生まれた感情はとてもまばゆく、あんなにも「絶対に忘れないでおこう」と心に決めていたはずなのに、懐かしく思う瞬間が何度もありました。いつの日か綺麗に忘れてしまっても、かたちや色合いが変わってしまっても、わたしたちの日々は二つとない愛おしいものだということは紛れもない事実なのだと、胸がいっぱいになりました。これはもともとわたしの物語でしたが、きっとドラマを観てくださっているあなたたちの物語でもあると思います。
◆松村沙友理コメント
「妻」と「夫」の二人の世界観を「ワンダリング」が優しく包み込んでくれています。特別なことはないかもしれないけど、“なんかいい”二人の日常が「ワンダリング」によって特別なものに感じさせてもらえます。観てくれる皆様の日常にもそっと寄り添える作品だと思うので楽しんで頂けたら嬉しいです。
◆白洲迅コメント
僕らの過ごしてきた毎日が、こうやって1話ずつ形になって皆さまの元へ届くのがとても感慨深いです。「妻」と「夫」のふわふわしてそうだけど実は物凄く固い絆を、主題歌である「ワンダリング」が語ってくれているようで。どうか届きますように。
◆くるり・岸田繁コメント
愛し合うふたりって、他の人たちを幸せにしますね。出会えてよかったですね。道すがら、そっと音楽で寄り添うことができて幸せです。
【Not Sponsored 記事】