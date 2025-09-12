【キレイめ＆濃紺】をお探しなら「M-PREMIER」「BLENHEIM」「AVENIRETOILE」を要チェック

好感度の高いコンサバファッションに再び注目が集まる昨今。キャリアウーマンをターゲットに、都会派エレガンスを追求する「M-PREMIER」、シンプルモードな「BLENHEIM」、大人の上質な装いを発信する「AVENIRETOILE」の3ブランドを展開する【m-i-d】なら、理想のキレイめスタイルが手に入るかもしれません。プレスの山口えりかさんに、この秋注目のキレイめスタイリングについて聞きました。

「AVENIRETOILE」の秋始まりにぴったりな爽やか通勤コーデ

ニットカーディガン\24,200・半袖ニット\19,800・ワイドパンツ\38,500・バッグ\59,950（全てAVENIRETOILE）

上質なバイカラーアンサンブルに、パキッとしたホワイトのキレイめパンツを合わせて。まだ暑さが続く中での秋の通勤コーデなので、ホワイトをリンクさせた軽いカラーバランスで爽やかに仕上げています。半袖ニットとカーディガンのアンサンブルは、前立ての大きめなパールボタンがリュクスな印象です。ニットはモチッとした着心地の良いレーヨンポリ素材で着心地の良さも魅力。

「”m-i-d”はパンツが得意です。このパンツはパキッとしたホワイトですがダブルクロス生地で透けにくいもおすすめのポイント。フロントは縫い付けのピンタックで背中側はゴムになっているので、ストレスフリーなのにキレイめでとっても履きやすいんですよ」

パールボタンには、「AVENIRETOILE」の未来の星をイメージしたブランドロゴが刻印されているのもデザイナーのこだわりなのだそう。大人の肌にも相性の良い、コックリとしたベージュカラーの色味も魅力です。

「M-PREMIER」のオケージョンにぴったりな【濃紺】コーディネート

ワンピース\53,900（M-PREMIER）、ネックレス\8,470・バッグ\61,600（AVENIRETOILE）、

秋らしい透け感が楽しめつつ、エレガントなネイビーカラーのシアーワンピースです。膝丈までのペチコート付きで、大人の女性も安心して裾と胸元の透け感が楽しめます。肩や襟ぐり、サイドにギャザーをたっぷりと寄せたデザインでシルエットがとてもきれい。共布の細ベルトでウエストマークをすることで、スタイルアップを叶えます。

「ノースリーブワンピースなので、首元は詰まったシルエットで露出バランスを考え、エレガントに仕上げています。首元は詰まっているとはいえ、シアー感があるので程よい抜け感もあり、着やすいです」

女性の肌を美しく魅せる【濃紺】アイテムが見つかります！

濃紺カーディガン\25,300（M-premierBLACK）

【m-i-d】が展開する3ブランドは【濃紺】展開が多いのも特徴です。濃いめの【ネイビー】は、特に東京エリアに人気のあるカラーなのだそう。女性を美しく見せてくれる、そして子どもの学校行事などにも使いやすい【ネイビー】には、デザイナーにも特別なこだわりがあるのだとか。もしかしたら理想の「オケージョンネイビー」がここで見つかるかもしれません。

バッグ\61,600（AVENIRETOILE）

注目したいのは、シアーワンピースと同じ濃紺トーンのハンドルバッグ。濃紺のバッグってなかなか見つからないんです。こちらは上質な本革を使用し、シルバー金具で品よく仕上げたスクエアバッグで、スタイリングを格上げしてくれます。

「BLENHEIM」の大人気アイテムを掛け合わせたお出かけスタイル

トップス\17,600・スカート\38,500（共にBLENHEIM）、ネックレス\8,470・バッグ\59,950（AVENIRETOILE）

「m-i-d」の代表アイテムでもある【デザインスリーブトップス】を合わせたスタイリング。こだわりの詰まった立体スリーブで、シンプルなワンツーコーデもとても華やかな印象に。この立体縫製ができる工場は限られているそうで、デザイナーやパタンナーが何度も打ち合わせを重ねて作られているのだそう。程よく厚みがありながらもさらっとした着心地なので、まだ暑い時期にもぴったりです。

「スカートは透け感のあるブラウンスカートを合わせて秋らしく仕上げました。シワになりにくく手洗いもできる、薄手のポリエステル100％【スパンボイル素材】を使ったスカートで、こちらも人気のアイテムです」

合わせたネックレスは、前シーズンも大人気だったという存在感のあるパールデザインネックレスです。程よくボリュームのあるネックレスで冬コーデのポイント使いにぴったり。直線に並べられたレジンパールが華やかで、UNDER１万円なのでお得感があります。

今回は、【m-i-d】が展開する「M-PREMIER」「BLENHEIM」「AVENIRETOILE」３つのブランド発信のキレイめ秋スタイルを紹介しました。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

Photograph:細谷悠美