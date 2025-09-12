14日に井上尚弥VSアフマダリエフ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が12日、名古屋市内で会見を行った。14日に同市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との団体内統一戦を行う。アフマダリエフは米メディアで井上について「スーパーバンタム級では自分のほうが上である」との旨の発言をしていたことを問われ、その真意を説明した。興行は、NTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」で独占無料生配信。戦績は32歳の井上が30勝（27KO）、30歳のアフマダリエフが14勝（11KO）1敗。

井上とアフマダリエフはともにサングラスをかけて登壇。井上は「（相手は）コンディションもよさそう。仕上がっているなという第一印象。どんな形でも、どんな内容でもしっかり勝ちに行く」と意気込んだ。

アフマダリエフには、井上について「モンスターではない」との旨の発言を米メディアのインタビュー内でしたことを問われ「確かに言った」と認めた。「私のほうがスーパーバンタム級のキャリアが長い。快適に感じるピッタリの階級」と自信を見せつつ、井上への敬意を口にした。

「井上が階級を上げても勝利を重ねていることを尊敬しているし、戦績は立派だと敬意を持っている。（米メディアでの発言は井上を）侮辱したり、体が小さいと言いたかったわけじゃない。ただこの階級は私に適した階級だと強調したかった」

こう真意を語ったアフマダリエフ。「私には必要なパンチ、テクニック、スキル、頭がある。井上も総合的に優れた選手だが、持っているスタイルは違う。ボクシングは一発のパンチですべてを変えてしまう。井上のキャリアも変えてしまうのではないか。明後日リングでお見せしたい」と意気込んだ。

井上はこれに対し「思うことは特にない。明後日楽しみにしている」「イメージは高まっているが、今ここで言えることはない」と話した。

「キャリア最大の強敵」と位置づけるアフマダリエフとの対戦。勝てば世界4階級制覇王者の“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）を抜き、単独で世界最多5度目の4団体同時防衛となる。アフマダリエフは元WBA＆IBF統一王者で、現WBA暫定王者。2016年のリオデジャネイロ五輪では、バンタム級で銅メダルを獲得した。

井上は今年5月に米ラスベガスで行われたラモン・カルデナス（米国）との前戦で、2回にダウンを奪われながらも逆転の8回TKO勝ち。アフマダリエフを下せば、来年5月に計画している中谷潤人（M.T）との大一番へ前進する。



（THE ANSWER編集部）