ハウステンボスの2025年秋のグルメイベント「テイストオブ九州」にて、1日8組限定の特別な企画「至極のアペリティフサンセットクルーズ」が開催されます。

ホテルヨーロッパのシェフが手掛ける特製オードブルとソムリエ厳選のワインを、美しいサンセットと共に船上で楽しめる、贅沢なクルーズ体験です。

ハウステンボス／テイストオブ九州「至極のアペリティフサンセットクルーズ」

料金：10,000円／1名（アペリティフ、オードブル、乗船料、税金含む）

期間：2025年9月19日(金)〜11月3日(月)

受付場所：ホテルヨーロッパ横「アドミラル」

時間：

【9月】 17:30 受付／18:00出航〜19:00着岸

【10月・11月】 17:00 受付／17:30出航〜18:30着岸

定員：1日1便 最大8組16名様まで

予約：3日前までの事前予約制

「テイストオブ九州」の期間中、特別なサンセットクルーズを体験できます。

美しい夕暮れの景色を眺めながら、九州の美食とワインを味わう、優雅なひとときが過ごせます。

ホテルヨーロッパシェフ特製のオードブルと九州産ワイン

本クルーズでは、ホテルヨーロッパのシェフが九州各県の食材や郷土料理をテーマにした、このクルーズでしか味わえない特別なコースメニューを提供！

九州を旅するように楽しめる、美しいオードブルの数々です。

NagasakiI. クロック・ムッシュ「長崎名物ハトシ」のイメージで西海みかんのキャロットラペII. 長崎県産真鯛のマリネ 小串トマトのラタトゥイユIII. 秋茄子と帆立貝 あご出汁の香り トビッコ添えSaga豚フィレ肉のロティ うれしの茶のパナードFukuoka福岡県産プレミアム甘柿のマリネ 生ハムを添えて 若松の自家製燻製明太子ソースOitaアオリイカのマリネ カボス風味 近郊野菜のサラダ仕立てKumamoto熊本あか牛サーロインのロティ 阿蘇しいたけとレンコンのマリネマスタード風味Miyazaki旭もも肉のホワイトバルサミコ風味「チキン南蛮」仕立て 日向夏のタルタルソースKagoshima紅はるかと胡麻のモンブラン季節のフルーツとパンナコッタ「白くま」仕立てOkinawaタコライス エスプレット風味

また、ソムリエが料理に合わせておすすめする九州産のワインも用意されています。

白ワイン（熊本）菊鹿 シャルドネ赤ワイン（宮崎）牧内マスカットベリーA

サンセットクルーズ詳細

・対象年齢は、乗船日の年齢が小学生以上となります。

・1名につき1席となり、船内での席の指定はできません。

・デッキ席（定員8名）を利用の場合は、腰巻式ライフジャケットの着用が必要です。

・安全の為、航行中の席の移動はできません。

※当日の天候等により、コースが一部変更、または運航が中止になる場合があります

※天候によってはサンセットが見えない場合もあります

ハウステンボス「テイストオブ九州」の特別企画、「至極のアペリティフサンセットクルーズ」の紹介でした。

美しい風景とともに旬の味覚を満喫！ハウステンボス「テイストオブ九州 〜至極の秋グルメフェスティバル〜」 美しい風景とともに旬の味覚を満喫！ハウステンボス「テイストオブ九州 〜至極の秋グルメフェスティバル〜」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 九州の美食とワインを船上で！ハウステンボス｢テイストオブ九州｣至極のアペリティフサンセットクルーズ appeared first on Dtimes.