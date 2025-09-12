Mrs. GREEN APPLE「グリーンアップル大使」就任 “りんごアレルギー”大森元貴「僕が1番驚いてます」
Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が12日、都内で開催された「青森県・長野県合同 グリーンアップル大使任命式」に、青森県知事の宮下宗一郎氏、長野県知事の阿部守一氏と共に出席。りんごアレルギーを持つ大森が、グリーンアップル大使に任命された驚きを口にした。
【写真】ゆるキャラと並び笑顔を見せる大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架
このほどMrs. GREEN APPLEは、日本のりんご生産量上位を占める青森県と長野県の「グリーンアップル大使」に就任。Mrs. GREEN APPLE 特別デザインのボックスに入った青りんごが順次全国で展開されるほか、青りんごの魅力発信に繋がる企画を実施していく。
大森は「まさか、Mrs. GREEN APPLEというバンド名がこういった形で繋がりを感じるとは、バンド名をつけた時には思っても見なかった」とコメント。次に、司会から「実は大森さんはりんごアレルギーなんですよね」と明かされると、大森は「僕が1番驚いてます。『いいんだ』って。確認しました、何回も」と苦笑した。
バンド名については「自分が食べられないのを忘れてまして、つけたみたいなところもあり」と吐露。続けて「すごくフレッシュで、ずっと初心を忘れずに活動していきたいという思いからつけたバンド名ですので、こうして繋がって（青りんごを）応援できるというのはすごく感慨深く、うれしいです。私は食べられないんですけれども、全力で応援したいと思います。愛はあります、とっても」と語った。
また、若井は「どうしても赤りんごを食べる機会が多いので、今回、グリーンアップル大使ということで、青りんごの魅力についてもたくさん知っていけたら」と意気込み。藤澤も「私、長野県出身なので、りんごとは非常にゆかりがあるんですけれども、青りんごって振り返ってみると触れる機会が今まで少なかった」と打ち明け、「青りんごをこれを機に、より食べたりとか皆さんにも届けられるようになったらいいなという風に思っております」とアピールした。
